Ok alla regolarizzazione postuma delle fatture «5.0»

Transizione 5.0, se l’impresa ha utilizzato il contributo prima di avere regolarizzato la parte formale sui documenti relativi all’investimento il credito d’imposta è soggetto alla revoca. L’agenzia delle Entrate, in una risposta a interpello inedita, puntualizza che le imprese che risultano in possesso di fatture prive del riferimento normativo prescritto (articolo 38 del decreto legge 19/2024) sono da considerarsi, in linea di principio, soggette a revoca del credito d’imposta per la quota corrispondente...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi