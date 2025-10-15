Ok alla regolarizzazione postuma delle fatture «5.0»
Possibile evitare la revoca per difetto del riferimento normativo prescritto. La correzione va fatta prima di utilizzare il credito d’imposta
Transizione 5.0, se l’impresa ha utilizzato il contributo prima di avere regolarizzato la parte formale sui documenti relativi all’investimento il credito d’imposta è soggetto alla revoca. L’agenzia delle Entrate, in una risposta a interpello inedita, puntualizza che le imprese che risultano in possesso di fatture prive del riferimento normativo prescritto (articolo 38 del decreto legge 19/2024) sono da considerarsi, in linea di principio, soggette a revoca del credito d’imposta per la quota corrispondente...