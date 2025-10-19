Regime forfettario al test di fine anno
I contribuenti devono verificare se hanno i requisiti per continuare ad applicare le regole agevolate: check su ricavi e compensi, che non possono superare la soglia di 85mila euro, oltre che sulle spese per i dipendenti e sulle cause ostative
Si avvicina la fine dell’anno e, quindi, la verifica per i contribuenti forfettari della possibilità di applicare ancora il regime nel prossimo anno. Il possesso dei requisiti di accesso e l’assenza di cause ostative devono, infatti, essere verificati al momento di accesso al regime ma anche negli anni successivi.
Il primo requisito da verificare è quello dei ricavi/compensi percepiti: non bisogna superare la soglia di 85mila euro. Sul punto, in occasione di speciale Telefisco, l’Agenzia ha ricordato...
