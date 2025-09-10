Registro Internazionale, via libera Ue alla proroga con prescrizioni per l’Italia
Attesi interventi normativi del Governo per garantire la piena operatività del credito Irpef per i marittimi imbarcati su navi Ue/See “equiparate”, iscritte nell’elenco speciale
Con la pubblicazione della decisione C(2025) 2666 del 7 maggio 2025, avvenuta lo scorso 13 agosto, la Commissione europea ha completato l’iter di proroga del regime del Registro Internazionale regolato dal Dl 457/1997.
Il regime, che dal 1998 costituisce un pilastro per la competitività fiscale e contributiva del comparto armatoriale, ha ricevuto l’ok di Bruxelles per il decennio 2024-2033.
Si tratta di un intervento atteso dagli operatori del settore, specialmente considerando che la precedente autorizzazione...