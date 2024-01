Residenza fiscale, i nuovi criteri per persone fisiche, società ed enti

Il decreto Internazionalizzazioni riscrive, dal 2024, gli articoli 2 e 73 del Tuir con importanti modifiche in tema di residenza fiscale. Per le persone fisiche l’iscrizione all’anagrafe non costituisce più presunzione assoluta, il domicilio diventa (soltanto) il centro degli interessi personali e familiari e viene introdotto il nuovo criterio della presenza nel territorio. Per società ed enti i criteri della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria sostituiscono quelli della sede dell’amministrazione e dell’oggetto principale.