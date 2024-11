Revisori di sostenibilità, validi i crediti maturati in tutto il 2024

Per le prime richieste di abilitazione alla revisione di sostenibilità presentate nel 2025 saranno validi anche i crediti formativi maturati nel 2024. Mentre non è ammesso il frazionamento dei crediti tra 2024 e 2025 per arrivare al numero richiesto. Sono queste le prime importanti precisazioni contenute nella circolare 37/2024 della Ragioneria generale dello Stato (Rgs) per i revisori legali già abilitati che nel periodo transitorio vogliono accreditarsi anche come revisori per la sostenibilità....

