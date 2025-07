Casse di previdenza, selezione dei gestori con il Codice degli appalti

Il decreto che detta le regole “quadro” per gli investimenti della Casse di previdenza è a Palazzo Chigi cui spetta il nulla osta per la pubblicazione. Il testo fornisce una serie di linee guida, e alcune regole, a cui le Casse di previdenza dovranno attenersi per predisporre, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, i propri regolamenti interni.

In cosa consiste il decreto

Un decreto che regolamenti gli investimenti è previsto dal Dl 98/2011, ma fino a oggi non ha visto la luce. Nel corso degli anni...