Revisori, al via le domande per l’abilitazione di sostenibilità

Anche i revisori legali persone fisiche ora possono abilitarsi come revisori della sostenibilità. Il Mef ha aperto, infatti, dal 1° ottobre la fase 2 delle abilitazioni di queste nuove figure, chiamate ad attestare che i report di sostenibilità siano conformi ai principi internazionali in materia e alle direttive sul tema.

Con la determina del Ragioniere dello Stato del 25 settembre 2025, infatti, il Mef ha dato il via ufficiale alla cosiddetta Fase 2 delle abilitazioni per queste figure professionali...