Sì credito di imposta per l’art bonus solo in presenza di un riconoscimento formale del bene come culturale. È quanto chiarito dalla risposta a interpello 119/2025 delle Entrate.

Il caso sottoposto all’attenzione dell’amministrazione finanziaria riguarda un Comune che in quanto titolare di un diritto di superficie su un teatro di proprietà di una cooperativa...