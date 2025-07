Serve più coraggio per semplificare, focus sul soggetto economico

Con il decreto ministeriale del 27 giugno si completa la riforma sulla circolazione delle perdite all’interno del gruppo. Il Dm fa ordine, dando attuazione all’articolo 177-ter del Tuir che, in caso di operazioni straordinarie infragruppo, disapplica i limiti previsti per la circolazione delle perdite soltanto per quelle conseguite in periodi di imposta nei quali le società partecipanti alle operazioni erano già appartenenti allo stesso gruppo (perdite infragruppo), nonché per quelle conseguite antecedentemente...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi