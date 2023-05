Riforma fiscale, sei «alert» per Governo e Parlamento di Jean Marie Del Bo e Maria Carla De Cesari









Dai costi della riforma al taglio delle agevolazioni, dalla flat tax agli interventi sull'Iva, dal concordato preventivo per arrivare alle sanzioni. Il convegno organizzato dal Gruppo 24 Ore su «La delega fiscale: università, politica e professioni a confronto» che si è svolto giovedì scorso all'Università di Roma Tre è stato l'occasione per un confronto approfondito sulla riforma fiscale proposta dal Governo. Un confronto che ha messo in luce gli aspetti salienti della delega e che ha consentito...