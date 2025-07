Bonus Maroni fiscalmente esente anche per chi ha iniziato nel 2024

Con la risoluzione 45/2025 pubblicata il 30 giugno, l’agenzia delle Entrata ha reso pubblico il parere già fornito tramite interpello non pubblicato in merito all’esenzione fiscale dell’incentivo per chi rinvia l’accesso alla pensione anticipata ordinaria o a quota 103 e prosegue l’attività lavorativa.

La legge di Bilancio 2025 ha modificato l’incentivo già in vigore nel 2024, ma solo per il posticipo di quota 103, prevedendo la non imponibilità fiscale della quota di contributi a carico del lavoratore...