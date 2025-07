Affrancamento delle riserve anche in compensazione

Scaduto il primo termine del 30 giugno per il pagamento dei saldi d’imposta 2024 e delle varie imposte sostitutive connesse, l’attenzione si sposta sulle prossime scadenze. Poiché l’articolo 14 del Dlgs 192/2024 (come confermato dall’articolo 4 del decreto attuativo, si veda l’articolo di NT+ Fisco del 27 giugno) prevede il pagamento della prima rata dell’imposta sostitutiva «entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi