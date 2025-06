Sismabonus, la quota annuale non detratta va perduta

La domanda Una cooperativa del lavoro nel 2024 ha svolto lavori sismabonus per 123.000 euro; avendo superato le due classi può portare in detrazione l’80% in dieci anni. Ho inserito nel quadro S il credito e la prima rata di circa 8mila euro è stata decurtata con Ires dovuta di 400 euro. La parte non utilizzata dell’anno 2024 si perde o può essere compensata con altri tributi?

P. C. - Perugia

La quota annuale non detratta va perduta. Le spese per l’intervento di miglioramento sismico di due classi, sostenute nel 2024 per intervento eseguito sulle parti strutturali di un fabbricato di una cooperativa di lavoro, fruiscono del sismabonus ordinario, cioè della detrazione dell’80% di 96mila euro (articolo 1, comma 37 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di bilancio per il 2022, articolo 16, Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013; si veda anche la guida al sismabonus su www.agenziaentrate...