Affrancamento riserve, stop su distribuzioni deliberate entro il 2024

Sul filo di lana della scadenza per il versamento della prima rata (almeno per i soggetti non interessati dalla proroga di cui all’articolo 13 del Dl 84/2025), arriva il decreto del ministero dell’Economia del 27 giugno 2025 recante le modalità attuative dell’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 ed ancora in essere a fine 2024, disciplinato dall’articolo 14 del Dlgs 192/2024. Ricordiamo che con risoluzione...

