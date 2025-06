Restyling in arrivo per il fisco sulle imprese

In dirittura d’arrivo il tagliando al nuovo fisco per le imprese. Dagli errori contabili a uno più stretto rapporto tra fisco e bilanci. Dagli interessi moratori a un allineamento delle regole sulla global minimum tax alle ultime evoluzioni Ocse. I lavori sul correttivo del decreto Irpef Ires (Dlgs 192/2024) stanno accelerando per cercare di portare il testo all’esame preliminare del prossimo Consiglio dei ministri che, con ogni probabilità, sarà in calendario a inizio della prossima settimana.

