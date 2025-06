In agricoltura soglia di esenzione unica sia per i redditi propri che da partecipazione

Soglia di esenzione unica sia per i redditi propri che per quelli che derivano dalla partecipazione in società. Per gli anni 2024 e 2025, l’esenzione Irpef riconosciuta a coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (Iap) spetta a scaglioni. Il comma 44 della legge 232 del 2016, come modificato dall’articolo 13 del DL 215 del 2023, ha previsto la concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei redditi dominicali e agrari, considerati congiuntamente, nelle seguenti percentuali...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi