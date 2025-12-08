Come fare perAdempimenti

Rimborso Iva a società estere, come portare a buon esito la procedura

di Rossella Murica e Giuseppe Valentino

  • Quando Fatture ricevute entro il 31 dicembre di ogni anno

  • Cosa scade Modello Iva 79

  • Per chi Soggetti non residenti privi di stabile organizzazione

  • Come adempiere compilazione e presentazione del Modello Iva 79 al Centro Operativo di Pescara

  1. 1. In sintesi
  2. 2. La condizione
  3. 3. Come richiedere il rimborso

