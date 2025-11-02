Rivalutazione quote e terreni: i calcoli in vista del termine 2025

La facoltà di rideterminare, tramite perizia di valutazione, il costo fiscale di terreni e partecipazioni è stato introdotto in modo stabile nel nostro ordinamento con la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 30, legge 207/2024).

Il meccanismo previsto è quello di consentire entro il 30 novembre di ogni anno la rivalutazione di quote e terreni posseduti al 1° gennaio dell’anno stesso. Quindi, per l’anno 2025 è possibile rivalutare entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre è domenica) quote e terreni...