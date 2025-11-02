Superbonus e crediti contestati: nodo Rc per tecnici e professionisti
In caso di dolo le coperture possono rivelarsi insufficienti o inesistenti. Così le rivalse civilistiche dei privati rischiano di ottenere risultati parziali
Le prime riprese fiscali sui crediti derivanti dalle opzioni di cessione e sconto in fattura da bonus edilizi – operate dalle Entrate nei confronti dei contribuenti che hanno sostenuto le spese per i lavori agevolabili – evidenziano un comune fil rouge: il facile coinvolgimento dei tecnici asseveratori o dei professionisti vistatori sul piano civilistico, a titolo di soggetti responsabili dei danni tributari causati ai contribuenti loro clienti.
Le contestazioni
Si pensi, ad esempio, al tecnico che asseveri...
