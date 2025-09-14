Salta il concordato per i due anni con un maggior reddito del 30%
Una dichiarazione integrativa «sopra soglia» produce lo stesso risultato
Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d’imposta.
In primo luogo va verificato se, a seguito di accertamento intervenuto nei periodi d’imposta oggetto del concordato (2024-25) o in quello precedente (2023) risulti l’esistenza di attività non dichiarate (o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate) per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.
Altra verifica da fare per evitare...