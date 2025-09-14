Controlli e liti

Salta il concordato per i due anni con un maggior reddito del 30%

Una dichiarazione integrativa «sopra soglia» produce lo stesso risultato

di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d’imposta.

In primo luogo va verificato se, a seguito di accertamento intervenuto nei periodi d’imposta oggetto del concordato (2024-25) o in quello precedente (2023) risulti l’esistenza di attività non dichiarate (o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate) per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.

Altra verifica da fare per evitare...

Correlati

La guida “Concordato preventivo biennale” a cura di Giorgio Gavelli, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Gli ultimi contenuti di Controlli e liti