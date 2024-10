Sanzioni, liti e tributi minori: ok ai Testi unici

Il via libera finale al Testo unico sulle sanzioni amministrative e penali tributarie spalanca la strada all’atto di indirizzo. Con l’approvazione definitiva in Consiglio dei ministri si apre la volata per l’atto di indirizzo che dovrà definire con esattezza i confini dell’applicabilità delle nuove regole su crediti d’imposta inesistenti e non spettanti. Regole introdotte con il Dlgs 87/2024, il decreto attuativo della delega fiscale sulla parte in questione, e che ora aspettano una precisa declinazione...

