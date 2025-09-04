Si apre il cantiere delle professioni: nuove regole per 1,6 milioni di iscritti
Sul tavolo del Consiglio dei ministri oggi attesi quattro disegni di legge: due per avvocati e commercialisti, uno complessivo per gli altri Ordini e uno sui medici. Da chiarire regole elettorali, competenze e incompatibilità
Il Governo apre il cantiere della riforma delle professioni: all’ordine del giorno del pre Consiglio dei ministri di oggi ci sono, tra gli altri, quattro provvedimenti sul tema.
Oltre a un disegno di legge delega complessivo «per la riforma degli ordinamenti professionali», presentato dai ministeri del Lavoro e della Giustizia, dovrebbero arrivare anche i Ddl delega di riforma della professione forense, quello per la riforma della professione di commercialista ed esperto contabile (entrambi dalla ...