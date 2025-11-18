Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale entro il 31 gennaio
L’articolo 5 del Dlgs 81/2025 prevede che i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (STS) per la predisposizione, da parte dell’agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025 devono provvedere alla trasmissione dei dati con cadenza annuale: con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2025 è stato individuato tale termine.
L’ambito soggettivo e il divieto di fatturazione elettronica
L’articolo 5 del Dlgs 81 del 12 giugno 2025...