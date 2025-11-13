Riqualificazione dell’appalto certificato, tra dubbi applicativi e certezza del diritto

Il recente orientamento della Corte di Cassazione, che riduce la certificazione a mero elemento probatorio, contrasta con la giurisprudenza sull’imposta di registro, in cui tipicità e forma impediscono riqualificazioni extratestuali. Tale impostazione si discosta anche dal rafforzamento delle garanzie procedurali sull’abuso del diritto (Cassazione n. 10705/2025), estese anche ai casi atipici. L’incertezza per gli operatori cresce ulteriormente in ragione di pronunce di merito (Cgt Forlì n. 70/2025) che confermano l’orientamento più rigoroso, mentre la riforma fiscale (legge 111/2023) mira a rafforzare certezza e legittimo affidamento. Il contributo evidenzia tale incoerenza e propone di ricondurre la contestazione fiscale sugli appalti certificati a due percorsi tipizzati: l’impugnazione davanti al giudice del lavoro o la procedura di abuso del diritto ex articolo 10 bis Statuto del Contribuente, al fine di bilanciare esigenze erariali e tutela dei contribuenti.