Riqualificazione dell’appalto certificato, tra dubbi applicativi e certezza del diritto

di Giuseppe Barbera e Attilio Romano

N. 42

Settimana Fiscale

Il recente orientamento della Corte di Cassazione, che riduce la certificazione a mero elemento probatorio, contrasta con la giurisprudenza sull’imposta di registro, in cui tipicità e forma impediscono riqualificazioni extratestuali. Tale impostazione si discosta anche dal rafforzamento delle garanzie procedurali sull’abuso del diritto (Cassazione n. 10705/2025), estese anche ai casi atipici. L’incertezza per gli operatori cresce ulteriormente in ragione di pronunce di merito (Cgt Forlì n. 70/2025) che confermano l’orientamento più rigoroso, mentre la riforma fiscale (legge 111/2023) mira a rafforzare certezza e legittimo affidamento. Il contributo evidenzia tale incoerenza e propone di ricondurre la contestazione fiscale sugli appalti certificati a due percorsi tipizzati: l’impugnazione davanti al giudice del lavoro o la procedura di abuso del diritto ex articolo 10 bis Statuto del Contribuente, al fine di bilanciare esigenze erariali e tutela dei contribuenti.

La funzione promozionale e di effettività della certificazione

La certificazione dei contratti, prevista dal Dlgs n. 276/2003, ha come scopo principale quello di garantire certezza e stabilità giuridica non solo tra le parti, ma anche nei confronti di terzi e autorità pubbliche.

L’articolo 79 del decreto sancisce l’efficacia erga omnes delle decisioni dell’organo di certificazione, che può essere messa in discussione...

Argomenti

I punti chiave

  1. La funzione promozionale e di effettività della certificazione
  2. Analisi critica dell’attuale indirizzo della Cassazione
  3. Limiti al potere di riqualificazione secondo la Corte di Giustizia Ue
  4. La lezione del Giudice delle leggi sull’imposta di registro: un principio di portata generale?
  5. La prima via maestra: l’impugnazione della certificazione
  6. Un criterio alternativo : la contestazione per abuso del diritto
  7. In conclusione

