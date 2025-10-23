Sport bonus: domande entro il 14.11.2025
Attraverso un apposito avviso pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 14 ottobre 2025, è stata resa nota l’apertura della piattaforma per la presentazione delle domande per usufruire dello sport bonus che va dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025 e fino alle ore 12:00 del 14 novembre 2025.
Le norme
La legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2025, con l’articolo 1, comma 246, ha esteso anche per l’anno 2025 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione...