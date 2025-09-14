Start up innovative, tax credit per sostenere (anche) la crescita

Nel 2025 il quadro normativo a sostegno delle imprese innovative è entrato in una nuova fase, più strutturata e con orizzonte temporale più esteso.

Con l’emanazione congiunta della legge 162/2024 («Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle startup e delle Pmi innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti») e della legge 193/2024 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023», in vigore dal 18 dicembre scorso), il legislatore ha infatti ridisegnato il quadro...