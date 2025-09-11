Su quote e obbligazioni condizioni specifiche per il costo ammortizzato

L’Itas 11 si occupa degli strumenti finanziari che includono, innanzi tutto, gli investimenti in titoli di debito, anche emessi da altre amministrazioni, e in quote di partecipazione di società.

Inoltre, sono compresi: prestiti effettuati dalla amministrazione ad altri organismi pubblici e privati; prestiti contratti tra cui mutui passivi e obbligazioni; disponibilità liquide e altri strumenti di pagamento; crediti/debiti per interessi, cedole, dividendi e altre forme di remunerazione del capitale...