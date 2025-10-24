Tax credit librerie, le domande entro il 31 ottobre 2025
In merito al credito d’imposta di cui possono fruire i soggetti esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con avviso del Ministero della cultura (Mic), Direzione generale biblioteche e diritto d’autore, è stata annunciata l’apertura del canale telematico per la presentazione delle domande di riconoscimento del credito d’imposta, che rimane attivo fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2025.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 1, comma 319, della...