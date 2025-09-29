Controlli e liti

Transfer pricing con esame sui finanziamenti onerosi

Stop ai tassi di mutuo astratti che prescindono dalla valutazione. La Cgt Lombardia evidenzia che non sempre è possibile l’accesso al credito

di Enrico Holzmiller

Un tema sempre “caldo” dal punto di vista del transfer pricing (Tp) è quello dei finanziamenti intercompany, tra società aventi sede in diversi Paesi. L’agenzia delle Entrate tende ad applicare infatti, in questi casi, tassi medi teorici (ad esempio Euribor del periodo interessato) o tassi già subìti dalla casa madre italiana nei confronti degli istituti di credito, ritenuti non “ribaltati” con idoneo markup all’atto del finanziamento alle consociate straniere.

D’altro canto, vi sono oggettivamente...

