Transfer pricing, più spazio al calcolo in base al reddito

In vista della scadenza del prossimo 31 ottobre per l’invio del modello Redditi le imprese che fanno parte di un gruppo multinazionale raccolgono i dati per la compilazione del rigo RS 106, dovendo indicare il tipo di controllo, effettuare la barratura nel caso di possesso della documentazione (master file e documentazione nazionale) utile ad ottenere la penalty protection ovvero la disapplicazione delle sanzioni, indicare i componenti positivi e negativi relativi alle transazioni intercompany. Per...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi