Controlli e liti

Transfer pricing, scelta del metodo di valutazione su misura del singolo caso

Sì al criterio del margine per cessioni infragruppo con un basso rischio

di Marco Piazza

Spetta all’interprete individuare fra i diversi criteri forniti dalle norme tecniche sui prezzi di trasferimento (transfer pricing) quello più aderente alla fattispecie concreta, tenendo presente lo scopo perseguito dall’ordinanza 29083/2025 della Cassazione che conferma la precedente 26432/2024.

Nell’articolata motivazione della pronuncia, che ricalca quella della precedente n. 2853/2024, si convalida l’utilizzo del cosiddetto...

