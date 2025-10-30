Transfer pricing, stop al confronto con imprese non omogenee
Il metodo del margine netto richiede la selezione del periodo di indagine. Necessario anche identificare le società comparabili
Nell’effettuare l’analisi dei prezzi di trasferimento mediante il metodo del margine netto della transazione (Tnmm), incombe sull’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, anche con presunzioni (purché idonee) che il prezzo praticato nelle transazioni commerciali tra la ricorrente e le altre società infragruppo sia inferiore a quello «normale». A tal fine la scelta dei «comparabili» è decisiva, come dimostra la sentenza 454/1/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo...
Correlati
Corte di Giustizia Tributaria