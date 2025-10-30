Transfer pricing, stop al confronto con imprese non omogenee

Nell’effettuare l’analisi dei prezzi di trasferimento mediante il metodo del margine netto della transazione (Tnmm), incombe sull’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, anche con presunzioni (purché idonee) che il prezzo praticato nelle transazioni commerciali tra la ricorrente e le altre società infragruppo sia inferiore a quello «normale». A tal fine la scelta dei «comparabili» è decisiva, come dimostra la sentenza 454/1/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi