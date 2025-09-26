Transizione 4.0, gli investimenti prenotati l’anno scorso incidono sui montanti 2024

Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 alla disciplina di Transizione 4.0 hanno sollevato questioni interpretative rilevanti per le imprese che hanno avviato investimenti nel 2024 con completamento nel 2025. La questione centrale riguarda il trattamento degli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024 attraverso l’accettazione dell’ordine e il versamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La legge 207/2024 ha operato una scissione del comma 1057-bis dell...