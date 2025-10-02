Valutazione d’azienda, le linee guida Cndcec in vista dei nuovi Piv

In attesa di un aggiornamento dei principi del nostro standard-setter in ambito valutativo, l’Oiv, il Cndcec, al fine di colmare la mancanza di soluzioni operative, ha avviato un’ intensa attività di pubblicazione di documenti di studio a supporto dei valutatori. Due di questi Documenti, pubblicati a luglio e agosto 2025, affrontano il tema della costruzione del costo del capitale e della valutazione in contesti di crisi.
Documenti di studio Cndcec
I Principi italiani di valutazione (Piv), pur rappresentando un corpus di principi di riferimento per i valutatori, non presentano soluzioni operative essendo principles based, con ciò richiedendo uno sforzo applicativo notevole da parte dei professionisti che li devono applicare ai casi concreti.
É in tale contesto che il Cndcec si è attivato per colmare questo “vuoto” in attesa degli esempi illustrativi annunciati dal nostro standard-setter valutativo, l’Organismo...