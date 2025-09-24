Accessi domiciliari, la nota informativa va depositata negli atti
Il giudice tributario deve poter valutare le gravi violazioni fiscali
Se il provvedimento che autorizza l’accesso domiciliare è motivato per relationem alla nota fornita dall’organo verificatore, l’amministrazione finanziaria oltre a depositare l’autorizzazione deve anche fornire l’informativa sulla base della quale vengono segnalati i gravi indizi di violazione delle norme fiscali pena la nullità dell’atto autorizzatorio e, conseguentemente, dell’avviso di accertamento. L’atto che autorizza l’accesso domiciliare deve consentire al giudice non solo di verificarne i...