Locazione ad uso foresteria, come funziona e perché conviene alle aziende

Il contratto di locazione ad uso foresteria è una soluzione sempre più adottata dalle aziende per rispondere alla crescente necessità di fornire un alloggio ai propri dipendenti. Questa particolare forma contrattuale prevede che il datore di lavoro assuma in locazione un immobile, non per finalità proprie, ma per metterlo a disposizione di dipendenti, collaboratori o soci. Conoscerne le regole, le peculiarità e le implicazioni fiscali è essenziale per una gestione corretta e consapevole.