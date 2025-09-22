Adempimento collaborativo: la mappa dei rischi
Con riferimento all’adempimento collaborativo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 agosto 2025, sono state approvate le linee guida per predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, attuando, così, quanto disposto dall’articolo 4, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 128 del 2015.
Norma e ambito soggettivo
L’articolo 3 e successivi del decreto legislativo n. 128 del 5 agosto 2015, come modificato e integrato dapprima...