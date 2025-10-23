Affitti brevi, resta la stretta. Case online tutte tassate al 26%
Cresce la tassazione per chi passa dagli intermediari mentre la cedolare resta al 21% sui contratti fai da te. Forza Italia e Lega: «Cambiare in Parlamento». Fdi: «Lavorare a una soluzione»
Cambiare tutto per non cambiare niente. La riscrittura dell’articolo 7 in materia di affitti brevi, contenuta nella versione bollinata del Ddl di Bilancio, è davvero molto distante nella forma dalle ipotesi fatte all’inizio con la manovra: sparisce, infatti, l’incremento esplicito e generalizzato dal 21 al 26% della cedolare secca per le locazioni sotto i trenta giorni. Nella sostanza, però, arriva una nuova norma che, imboccando una strada diversa, avrà un effetto molto simile, se non addirittura...