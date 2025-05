Affitti brevi, spese mediche e criptovalute: il video su modifiche e invio della precompilata

Il 730 precompilato entra nella «fase 2». È possibile modificare o accettare il modello proposto dalle Entrate per cui sono stati utilizzati 1,3 miliardi di dati e procedere direttamente all’invio. Tra gli aspetti a cui fare maggiormente attenzione ci sono i bonus per i lavori in casa, le spese mediche ma anche gli affitti con la nuova tassazione delle locazioni brevi: 21% solo sul primo immobile e 26% per gli altri. Sono alcuni dei punti su cui si si sono confrontati gli esperti del Sole 24 Ore Alessandra Caputo e Valentino Tamburro nel video condotto da Marco lo Conte.

Tanti gli aspetti toccati, come ad esempio la compilazione dei nuovi quadri M e T del modello 730. C’è poi la gestione delle plusvalenze derivanti dalle criptovalute. Tra i capitoli a cui i contribuenti prestano maggiore attenzione c’è tutto quello degli oneri detraibili. Ma ci sono anche le ricadute anche del nuovo sistema di tassazione derivante dall’applicazione delle tre aliquote Irpef, su cui è da poco intervenuto anche il decreto legge (Dl 55/2025) sugli acconti ora all’esame del Senato.