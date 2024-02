Agrivoltaico, caccia al doppio vantaggio tra contributo e tariffa incentivante

Tutto pronto (o quasi) per l’agrivoltaico. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il decreto ministeriale che prevede l’erogazione di contributi fino al 40% per l’installazione degli impianti. Le risorse a disposizione sono circa 1,1 miliardi di euro. Resta da attendere la pubblicazione (che dovrebbe pervenire a breve) delle regole operative per l’accesso agli incentivi da parte del Gse.

