Aiuti Covid, lo stop al riporto perdite genera disuguaglianze

Come previsto dalle norme istitutive e, in generale, dall’articolo 10-bis del Dl 137/2020, i contributi Covid non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione Irap, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Secondo gli uffici, la detassazione rende i contributi assimilabili a proventi esenti, perciò le perdite fiscali generate negli esercizi in cui si percepiscono non sarebbero riportabili per l’importo del contributo. ...