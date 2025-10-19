Operazioni straordinarie nel 770: la data di efficacia fa da spartiacque
Ultimi giorni prima dell’invio del modello 770/2025, la dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, che deve essere trasmessa all’agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre (si veda Il Sole 24 Ore del Lunedì del 29 settembre).
L’attuale struttura del modello 770, fondata sul doppio flusso dichiarativo – Certificazione Unica e successiva comunicazione dei prospetti riepilogativi – richiede particolare attenzione nella gestione delle operazioni straordinarie intervenute nel 2024 o nel...