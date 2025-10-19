Committenti, istanza all’Erario in casi estremi
Occorre prima provare l’impraticabilità dell’azione civilistica contro il fornitore
Dalla risoluzione 50/E/2025, così come dalla risposta 66/2024 emerge che, in assenza di un contesto di frode, nel caso di riqualificazione del rapporto contrattuale operata dall’amministrazione finanziaria, non dovrebbe essere negata al contribuente la possibilità di accedere alla restituzione dell’Iva ex articolo 30-ter del Dpr 633/1972 (si veda l’articolo in alto).
La richiesta del cessionario
Con riferimento al soggetto legittimato a presentare l’istanza di rimborso ex articolo 30-ter, secondo l’orientamento delle Entrate ...