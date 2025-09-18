Anche i titoli materiali in risparmio amministrato

Sebbene la prassi corrente preveda la dematerializzazione dei titoli e la loro gestione tramite Monte Titoli o altri depositari accentrati, non vi è alcun divieto normativo che impedisca di gestire titoli «materiali» in regime amministrato, purché siano fisicamente depositati presso l’intermediario (ad esempio caveau della banca), siano caricati correttamente nel deposito titoli del cliente, siano valutati al prezzo di carico originario. Lo ricorda l’Abi nel parere 1377 del 25 agosto 2025, pubblicato...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi