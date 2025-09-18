Anche i titoli materiali in risparmio amministrato
Minusvalenza registrabile al rimborso finale e compensabile con le plus
Sebbene la prassi corrente preveda la dematerializzazione dei titoli e la loro gestione tramite Monte Titoli o altri depositari accentrati, non vi è alcun divieto normativo che impedisca di gestire titoli «materiali» in regime amministrato, purché siano fisicamente depositati presso l’intermediario (ad esempio caveau della banca), siano caricati correttamente nel deposito titoli del cliente, siano valutati al prezzo di carico originario. Lo ricorda l’Abi nel parere 1377 del 25 agosto 2025, pubblicato...