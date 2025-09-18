Compensi da noleggio senza ritenuta

I compensi percepiti in relazione all’attività di noleggio di beni non devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dall’articolo 25-bis Dpr 600/1973. Lo precisa la risposta n. 250/2025 dell’agenzia delle Entrate.

L’istanza veniva presentata da una società che aveva sviluppato un software in grado di consentire il noleggio e la vendita online di articoli di abbigliamento e accessori da parte di propri partner e nei confronti di clienti finali.

Con la stipula del contratto con...