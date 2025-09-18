Credito 4.0 alle società trasparenti anche dopo la maturazione
L’attribuzione del credito 4.0 ai soci delle società trasparenti può avvenire anche negli anni successivi a quello di maturazione
L’attribuzione del credito 4.0 ai soci delle società trasparenti può avvenire anche negli anni successivi a quello di maturazione del credito stesso. È uno dei chiarimenti resi dalle Entrate in occasione di Speciale Telefisco.
La circolare 9/E del 2021 che ha fornito alcuni chiarimenti sulla misura prevista dalla legge 178/2020, richiamando la prassi precedente, tra cui la risoluzione n. 163/E del 2003 ha precisato che in linea di principio, le agevolazioni concesse alle imprese, sotto forma di crediti...