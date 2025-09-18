Nell’Ires premiale l’utilizzo delle riserve con criteri Fifo
Vanno considerati come prelevati per primi gli utili che non sono soggetti al vincolo fiscale di indistribuibilità
Ires premiale, per la distribuzione di dividendi fino al 31 dicembre 2026, l’ordine di utilizzo delle riserve è a favore del contribuente, dovendosi considerare prelevati per primi gli utili non soggetti al vincolo fiscale di indistribuibilità. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate durante lo Speciale Telefisco. Pertanto, se nell’ambito della riserva convivono l’80% dell’utile 2024 e poste di anni precedenti, la distribuzione partirà da questi ultimi senza comportare alcuna decadenza.
Le società ...