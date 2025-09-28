Annullato l’atto del Fisco che ignora le osservazioni del contribuente

L’atto è annullabile qualora non tenga conto delle osservazioni del contribuente e non sia motivato in relazione a quelle che l’ufficio ritiene di non accogliere. È, nel succo, il principio stabilito dai giudici della Cgt di Foggia con la sentenza n. 1484/1/2025 (presidente De Luce, relatore Scillitani).

La vicenda

Nel caso esaminato, il ricorrente chiedeva l’annullamento di un atto di accertamento col quale l’ufficio aveva ripreso a tassazione maggiori redditi e l’Iva derivanti dall’attività di ristorazione...