L’iscrizione nel registro degli indagati non blocca la voluntary disclosure
Il principio si estende alla notifica della richiesta di proroga delle indagini
La formale conoscenza di un procedimento penale preclude l’accesso alla voluntary disclosure solo se deriva da un atto dal contenuto informativo specifico, equiparabile a un’informazione di garanzia, e comunque solo se riguarda violazioni pertinenti all’ambito oggettivo della collaborazione volontaria. Di contro, la sola notifica della richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari, così come la mera iscrizione nel registro degli indagati, non integra la condizione ostativa. Sono questi...