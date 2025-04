Arriva la nuova Iva: ecco dove scatterà la fattura elettronica

Il nuovo pacchetto Vida (Vat in the digital age) ai nastri di partenza con l’entrata in vigore dal 14 aprile 2025. Le misure varate dall’Unione europea per ridurre l’evasione Iva puntano a lasciare ai singoli Stati la possibilità di adottare la fattura elettronica sulle operazioni interne con meno vincoli. E dal 1° luglio 2030 scatteranno le comunicazioni in tempo reale per gli scambi tra Paesi Ue.

Il videoapprofondimento con Benedetto Santacroce spiega in sintesi le principali novità in arrivo. Giovedì 17 aprile il Focus di Norme e tributi dedicato alla nuova Iva digitale europea.